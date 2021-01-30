РИАМО - 30 янв. В Москве по требованию полиции 31 января нельзя будет припарковаться на нескольких центральных улицах, сообщает пресс-служба Центра организации дорожного движения столицы.

Парковку запретят на Маховой улице, Охотном ряду, в Театральном и Китайгородском проезде, на Новой площади, Москворецкой и Кремлевской набережных.

«На этих улицах будут установлены запрещающие знаки. Будьте внимательные при парковке, смотрите на знаки», - говорится в сообщении.

В центре Москвы 31 января также перекроют движение для пешеходов. Будут закрыты некоторые станции метро и изменены маршруты автобусов и электробусов. Это связано с планируемыми несанкционированными акциями.

Закрытие заведений в центре Москвы днем 31 января носит рекомендательный характер>>