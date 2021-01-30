РИАМО - 30 янв. В Москве взяли под стражу участника несанкционированной акции 23 января, которого подозревают в применении насилия в отношении полицейского, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК РФ по столице Юлия Иванова.

«По версии следствия, <...> мужчина, участвовавший в несанкционированном мероприятии в центре Москвы, вблизи Пушкинской площади нанес находящемуся при исполнении своих должностных обязанностей сотруднику полиции не менее трех ударов ногой в область головы», - сказала Иванова.

Совместными усилиями следователей СК и сотрудников столичного главка МВД по подозрению в совершении преступлении задержали мужчину 1986 года рождения. По местам его проживания провели обыски, правоохранители нашли у него предметы, имеющие значения для дела, а также бронежилет, военную экипировку и ножи.

«Сегодня судом удовлетворено ходатайство следствия об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу», - добавила Иванова.

Она подчеркнула, что в настоящий момент проводятся необходимые следственные действия, которые призваны закрепить доказательную базу. Расследование продолжается.

23 января в разных городах России, в том числе и в центре Москвы, прошли несогласованные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители предупреждали москвичей об ответственности за участие в несанкционированном митинге, однако публичную акцию посетили около 4 тысяч человек.