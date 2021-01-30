РИАМО - 30 янв. Закрытие магазинов и ресторанов в центре Москвы во время ожидаемой публичной акции 31 января носит рекомендательный характер, сообщил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства столицы, руководитель департамента торговли и услуг города Алексей Немерюк.

«Мы можем жестко запретить продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре... и рекомендуем закрыться. А сейчас они и сами приняли решение: ГУМ, ЦУМ, «Детский мир», «Охотный ряд», что они закроются. В этом ничего сверхъестественного нет», - сказал Немерюк в интервью РИА Новости.

Немерюк отметил, что для принятия этого решения специальных совещаний с представителями предприятий общепита не проводилось.

Он подчеркнул, что закрытие магазинов и заведений общепита во время несогласованных акций является нормальной практикой, компенсаций для предпринимателей не предусмотрено.

После 19:00 магазины и кафе смогут возобновить работу, городские власти не будут проводить проверки во время действия рекомендаций по закрытию заведений.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в связи с распространением призывов к участию в несогласованных акциях 31 января в центральной части города ограничат движение пешеходов. Также на вход и выход будут закрыты некоторые станции, изменятся маршруты наземного транспорта.