РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В подмосковном Подольске медикам четырех ковидных центров доставили горячее питание, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

В рамках исполнения поручений фракции «Единая Россия» Максимович совместно с депутатами горсовета Денисом Бесогоновым, Натальей Квашенниковой, Марией Черногоровой и другими продолжает обеспечивать горячим питанием врачей и сотрудников ковидных центров Подольска, а также волонтеров.

«Сегодня (в субботу - ред.) совместно с муниципальными парламентариями горячее питание привезли в инфекционную больницу в деревне Бородино; центр «Родина» в поселке Поливаново; мобильный госпиталь на базе ФСК «Ирида»; Подольскую районную больницу в поселке радиоцентра Романцево», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что медики находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, но у них нет возможности готовить себе еду и делать длительные перерывы, поэтому в это непростое время нужно пойти им на выручку и оказать любую поддержку.