РИАМО - 30 янв. В Подмосковье открыли новый пункт вакцинации от коронавируса, медработники Одинцовской больницы будут прививать посетителей в ТРК «Vegas Кунцево», сообщается в Instagram-аккаунте министерства здравоохранения Московской области.

Пункт заработал на третьем этаже торгово-развлекательного комплекса на 56-м километре МКАД. Пункт открыт ежедневно с 11:00 до 19:00. Для вакцинации нужно иметь при себе паспорт и полис ОМС. Предварительная запись не требуется.

«Перед прививкой пациентов осматривает врач-терапевт. Еще полчаса после вакцинации специалисты наблюдают за состоянием каждого привившегося», - отмечается в сообщении.

На сегодняшний день пункты вакцинации от коронавируса организовали в порядка 20 крупных и небольших торговых центрах Подмосковья.

Для жителей региона также запустили сервис СМС-уведомлений, который призван напомнить о необходимости пройти второй этап вакцинации.

Главное о вакцинации от коронавируса в Подмосковье>>

Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открыли в ТРК «Vegas Кунцево» в Подмосковье. Вакцинацию проводят медики Одинцовской больницы.

- Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о запуске новой версии препарата на российском рынке к весне.

- Врач Комаровский рассказал об опасности похорон умерших от Covid‑19 в открытых гробах.

- В ВОЗ рассказали, кто в первую очередь должен привиться от Covid‑19. Вакцины являются ограниченным ресурсом, поэтому важно обратить внимание на тех, кто сильнее всех рискует заразиться Covid‑19.

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.