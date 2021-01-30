РИАМО - 30 янв. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех муниципалитетах региона возобновляются занятия для пожилых на свежем воздухе в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.
Кроме того, в тех городских округах, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений, возобновляются занятия в помещениях. Однако на них все равно необходимо соблюдать правила санитарной безопасности.
На сегодняшний день занятия в помещениях могут возобновить в Домодедове, Раменском округе, Звездном городке, Красногорске, Шатуре, Балашихе, Люберцах, Подольске, Рошале, Пушкинском и Одинцовском округах, Павловском Посаде, Коломне, Наро-Фоминском округе, Ивантеевке, Клину, Озерах, Серпухове, Чехове, Электростали, Кашире, Богородском округе, Бронницах, Пущине, Воскресенске, Можайске, Власихе, Талдомском округе и Протвине. Данный список будет пополняться.
Уточнить режим работы клуба и расписание мероприятий в каждом муниципалитете можно на портале «Активное долголетие», а также в мобильном приложении «Соцуслуги».
Фаевская подчеркнула, что занятия должны быть прежде всего безопасны для здоровья пожилых людей. В связи с этим для посещения занятий в помещениях участникам необходимо пройти вакцинацию от коронавируса или предоставить справку о наличии антител к Сovid-19. Для уличных занятий такая справка не нужна.
Онлайн-мероприятия в рамках проекта также будут продолжаться. Уже прошло более 4,5 тысяч занятий, которые посетили свыше 100 тысяч жителей Подмосковья старшего возраста. Всего в регионе работают 55 клубов «Активное долголетие».
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