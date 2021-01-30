РИАМО - 30 янв. По поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева во всех муниципалитетах региона возобновляются занятия для пожилых на свежем воздухе в рамках проекта «Активное долголетие», говорится в сообщении пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья.

Кроме того, в тех городских округах, где ситуация с коронавирусом не вызывает опасений, возобновляются занятия в помещениях. Однако на них все равно необходимо соблюдать правила санитарной безопасности.

«По мере поступления оперативной информации из Роспотребнадзора Московской области мы будем увеличивать число городских округов, где всеми полюбившийся проект «Активное долголетие» возобновится (в помещениях - ред.)», - сказала министр социального развития региона Ирина Фаевская.

На сегодняшний день занятия в помещениях могут возобновить в Домодедове, Раменском округе, Звездном городке, Красногорске, Шатуре, Балашихе, Люберцах, Подольске, Рошале, Пушкинском и Одинцовском округах, Павловском Посаде, Коломне, Наро-Фоминском округе, Ивантеевке, Клину, Озерах, Серпухове, Чехове, Электростали, Кашире, Богородском округе, Бронницах, Пущине, Воскресенске, Можайске, Власихе, Талдомском округе и Протвине. Данный список будет пополняться.

Уточнить режим работы клуба и расписание мероприятий в каждом муниципалитете можно на портале «Активное долголетие», а также в мобильном приложении «Соцуслуги».

Фаевская подчеркнула, что занятия должны быть прежде всего безопасны для здоровья пожилых людей. В связи с этим для посещения занятий в помещениях участникам необходимо пройти вакцинацию от коронавируса или предоставить справку о наличии антител к Сovid-19. Для уличных занятий такая справка не нужна.

Онлайн-мероприятия в рамках проекта также будут продолжаться. Уже прошло более 4,5 тысяч занятий, которые посетили свыше 100 тысяч жителей Подмосковья старшего возраста. Всего в регионе работают 55 клубов «Активное долголетие».

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