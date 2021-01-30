РИАМО - 30 янв. Министерство здравоохранения Подмосковья подсчитало, что в регионе 81% пациентов обращаются к врачу только по заболеванию, а 19% идут к доктору с целью профилактики, сообщается в Instagram-аккаунте министерства.

29 января прошло расширенное заседание комиссии по развитию здравоохранения, социальной политике, СО НКО, поддержке семьи и детства ОПМО под председательством комиссии Евгения Мартынова.

«В этот раз основной темой заседания стали вопросы доступности стоматологических услуг, предоставляемых по полису ОМС жителям региона», - говорится в сообщении.

По подсчетам специалистов, регулярно - один или два раза в год - стоматолога посещают 48% населения. При этом 24% граждан обращаются исключительно по острой боли или для получения справок.

Данные по ОМС обсудили представители профильных министерств и ведомств, в том числе замминистра здравоохранения Московской области Светлана Лазарева, заместитель директора территориального фонда ОМС Подмосковья Татьяна Ильина, главный врач ГАУЗ «Московская Областная стоматологическая поликлиника» Марина Сойхер, а также главные врачи муниципальных стоматологических поликлиник, медучреждений и общественники.

Также около 80 человек присоединились к заседанию в формате видеоконференции.⁣⁣ В ходе мероприятия его участники также обсудили проблемы и выслушали пожелания, проговорили требования к единым стандартам работы всех государственных стоматологий Подмосковья в вопросах оказания медицинской помощи по программе ОМС.

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