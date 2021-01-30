РИАМО - 30 янв. Москвичи и жители других регионов, где появится карта «Тройка», смогут пользоваться городским транспортом в Ленинградской области, местные жители получат возможность совершать поездки дешевле и участвовать в программе лояльности карты, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

О запуске «Тройки» в Ленобласти договорились представители правительств Москвы и Ленинградской области в ходе рабочей встречи. Проект планируется реализовать в этом году.

«Мы запустили проект «СберТройка» осенью 2020 года. За это время в регионах, где внедрили проект, увеличилась прозрачность перевозок, пассажиры получили возможность пополнять карту онлайн через личный кабинет приложения, пользоваться широкой программой лояльности», - сказал заммэра столицы, глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов.

Он напомнил, что в столице «Тройка» действует с 2013 года. Сегодня обладатели карты могут не только оплачивать проезд в транспорте, но и проходить по «Тройке» в музеи и на катки, получать бонусы в кафе и магазинах.

«Теперь жители Ленинградской области получат весь функционал столичной билетной системы, которая была признана лучшей в мире. При этом все тарифы на проезд регион устанавливает сам», — добавил Ликсутов.

Ранее Ликсутов сообщил, что карта «Тройка» полноценно работает в Туле, также ведутся переговоры почти с 30 другими регионами.

В декабре прошлого года в подмосковном Королеве прошло тестирование карты «Тройка» на двух автобусных маршрутах. С 1 февраля «Тройку» готовы запустить во всех городских округах Московской области.

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