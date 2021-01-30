РИАМО - 30 янв. Москвичи и жители других регионов, где появится карта «Тройка», смогут пользоваться городским транспортом в Ленинградской области, местные жители получат возможность совершать поездки дешевле и участвовать в программе лояльности карты, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
О запуске «Тройки» в Ленобласти договорились представители правительств Москвы и Ленинградской области в ходе рабочей встречи. Проект планируется реализовать в этом году.
Он напомнил, что в столице «Тройка» действует с 2013 года. Сегодня обладатели карты могут не только оплачивать проезд в транспорте, но и проходить по «Тройке» в музеи и на катки, получать бонусы в кафе и магазинах.
«Теперь жители Ленинградской области получат весь функционал столичной билетной системы, которая была признана лучшей в мире. При этом все тарифы на проезд регион устанавливает сам», — добавил Ликсутов.
Ранее Ликсутов сообщил, что карта «Тройка» полноценно работает в Туле, также ведутся переговоры почти с 30 другими регионами.
В декабре прошлого года в подмосковном Королеве прошло тестирование карты «Тройка» на двух автобусных маршрутах. С 1 февраля «Тройку» готовы запустить во всех городских округах Московской области.
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