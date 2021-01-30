РИАМО - 30 янв. Специалисты международного Фонда рака легких назвали охриплость голоса одним из возможных симптомов злокачественного новообразования, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Такие изменения голоса вызваны растущей опухолью, которая оказывает давление на гортанный нерв. Последний располагается в грудной клетке человека. Со временем нерв ослабевает или перестает функционировать, а у голосовой связи наступает паралич», - говорится в сообщении.

Рак легких - одно из самых агрессивных онкологических заболеваний, поэтому необходимо обращаться к врачу при первых симптомах недуга. В целях профилактики рака легких следует вести активный образ жизни, качественно питаться и регулярно обследоваться у врача.

Ранее ученые из Пущина нашли способ эффективнее бороться с раком крови и костного мозга. Подмосковные исследователи доказали способность мелатонина, или «гормона сна», усиливать действие противоопухолевых препаратов.

​