РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 янв. Студенты колледжа «Московия» заняли 1-е место в компетенции «Сервис на воздушном транспорте» на втором этапе VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы», говорится в сообщении пресс-службы колледжа.

«Результаты участия: «Сервис на воздушном транспорте» - 1 место», - говорится в сообщении.

Всего от всех филиалов колледжа «Московия» участвовали 28 студентов и 18 сотрудников по четырем компетенциям. Колледж также занял первое место в компетенции «Управление локомотивом» и «Проводник пассажирского вагона». В компетенции «Сварочные технологии» «Московия» заняла третье место.

Третий этап VII Открытого регионального чемпионата «Молодые профессионалы» пройдет в марте. В нем примут участие школьники 14-16 лет.