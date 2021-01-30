РИАМО - 30 янв. Ряд юридических лиц признаны потерпевшими после несанкционированной массовой акции, прошедшей 23 января в Москве, сообщает Федеральное агентство новостей.

По данным МВД, представителей пострадавших юрлиц уже допросили.

«Сумма ущерба, причиненного предприятиям во время несогласованной акции протеста 23 января, также установлена», - добавляется в сообщении.

23 января в разных городах России, в том числе и в центре Москвы, прошли несогласованные акции в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Правоохранители предупреждали москвичей об ответственности за участие в несанкционированном митинге, однако публичную акцию посетили около 4 тысяч человек.

Ранее в столичной полиции сообщили, что в связи с распространением призывов к участию в несогласованных акциях 31 января в центральной части города ограничат движение пешеходов.

Кроме того, в центре города с 09:00 до 23:00 не будут продавать алкоголь и напитки в стеклянной таре. Заведения торговли и общепита будут закрыты.​​