РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас», что находится недалеко от Подольска, 2 февраля откроется выставка «Яблочные ворота» с пейзажами дореволюционной Москвы, на ней можно будет увидеть более 50 работ художника Александра Матрешина в технике пастели, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«В музее-усадьбе «Остафьево»-«Русский Парнас» со 2 февраля по 2 марта пройдет выставка выставка «Яблочные ворота» с пейзажами дореволюционной Москвы художника Матрешина. На ней представят более 50 работ художника в техники пастели», - говорится в сообщении.

В своих картинах художник воссоздал столичную архитектуру и быт конца XIX - начала XX столетия. В своем творчестве он постарался выразить, как Москва к началу ХХ века достигла наивысшей точки в своем историческом развитии. Как центр православной культуры она несла в себе ту историческую память, которая является стержнем и опорой российской государственности.

«Занимаясь Москвой конца ХIХ-начала ХХ века, я всегда поражался, что при таком изобилии литературного материала, посвященного ей, художников, занимавшихся отображением ее среды и ее быта, было очень мало. Как правило, это отдельные работы разных авторов, но таких художников, как Апполинарий Васнецов, великолепно отразивший Москву XVII века, практически не было. А ведь ХIХ век дает еще больше материала для отображения», - сказал Матрешин.

Матрешин в 1975 году окончил Московскую среднюю художественную школу при институте имени Василия Сурикова, в 1981 году - Всероссийский государственный университет кинематографии имени Сергея Герасимова, с 1981-го по 1992 год работал в книжной иллюстрации. Член союза художников России и Московского союза художников. Участник многих отечественных и зарубежных выставок.

С 1992 года занимается историей Москвы. Пишет Москву историческую и современную. Имеет дипломы и награды. Работы художника находятся в музеях, галереях и частных коллекциях России, Англии, США, Германии, Голландии, Испании, Италии, Норвегии, Канады, Японии, Кореи и Китая.