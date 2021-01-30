РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 янв. Финал XII открытого фестиваля-конкурса «Январские звезды» провели в Домодедове в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

«Вообще классно, что после такого долгого периода разлуки от танца, от мероприятий наконец-то ребята вышли на сцену и показали. Видно, что они соскучились, видно, что они желали себя проявить. Могу сказать, что мы видим, что период этот сказался, но все равно ребята молодцы. Я бы отдал всем первое место», - сказал член жюри, директор домодедовской школы-студии Todes Денис Полтачиди.

В номинации «Современная хореография. Дети» дипломом за 3-е место наградили коллектив эстрадного танца «Экспрессия». Вторым стал хореографический коллектив «Ассорти». Победителем в этой номинации стала школа танцев «Территория нового».

В номинации «Современная хореография. Юниоры» победил танцевальный коллектив «Вегас». В номинации «Современная хореография. Молодежь» 1-е место занял коллектив современного эстрадного танца «Тандем».

В номинации «Современная хореография. Малая форма. Дети» 3-е место заняли Полина Епишина и Екатерина Побережная. Вторыми стали Валерия Ситцерева и Юлия Кошенкова. Победителем в номинации стала Ксения Павлова.

В номинации «Современная хореография. Малая форма. Юниоры» третьей стала Ульяна Смирнова. Второе место заняла Анастасия Симонина. 1-е место заняла Полина Добашина.

В номинации «Современная хореография. Малая форма. Молодежь» 2-е место занял коллектив современного эстрадного танца «Тандем». 1-е место заняла Юлия Мягкова и Светлана Семиряга.

В номинации «Шоу-программа» 3-е место заняла студия танца Amfik. Вторым стал коллектив индийского танца Lila Prem mix. Победителем номинации стала школа танцев «Территория нового».