РИАМО - 30 янв. Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о запуске новой версии препарата на российском рынке к весне, сообщает Федеральное агентство новостей.

Лекарство будет называться «Спутник Лайт». Это легкая версия антикоронавирусной вакцины.

«Не исключено, что вакцина появится на рынке в период с февраля по март», - говорится в сообщении.

По словам директора центра имени Гамалеи Александра Гинцбурга, облегченная вакцина — это первый компонент стандартного двухкомпонентного «Спутника V».

Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Минздраве 11 августа 2020 года. Она стала первой в мире вакциной против Covid-19.

Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет. «Спутник V» - двухкомпонентная вакцина, сначала делается первая прививка, а через три недели вводится второй компонент.

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открыли в ТРК «Vegas Кунцево» в Подмосковье. Вакцинацию проводят медики Одинцовской больницы.

- Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о запуске новой версии препарата на российском рынке к весне.

- Врач Комаровский рассказал об опасности похорон умерших от Covid‑19 в открытых гробах.

- В ВОЗ рассказали, кто в первую очередь должен привиться от Covid‑19. Вакцины являются ограниченным ресурсом, поэтому важно обратить внимание на тех, кто сильнее всех рискует заразиться Covid‑19.

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.