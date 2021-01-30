РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Глава городского округа Владимир Ружицкий поздравил с вековым юбилеем жительницу муниципалитета Марию Федоровну Родину, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

Поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева передал глава муниципалитета.

«Это большое событие в вашей семье. Вы настоящий пример сильного человека, который действительно умеет радоваться жизни. У вас замечательная семья – дочь, внуки, правнуки. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия, душевного спокойствия, мирного неба», - сказал Ружицкий.

Родина родилась в селе Корогод (Украина). В начале 30-х годов семья переехала сначала в Москву, а затем в Люберцы. Главным секретом своей долгой жизни она назвала труд.

«Я всегда работала. И в войну укладывали тяжелые шпалы, и после на кирпичном заводе в Кореневе. Но и на танцы успевали сходить. Отдохнуть тоже надо было! Судьба отвела мне столько лет, я рада, что прожила их с пользой!» - отметила Родина.

С 1941 по 1948 годы женщина работала на Московской железной дороге, с 1948 по 1991 годы – на Кореневском заводе строительных материалов и конструкций в цехе обжига кирпичей.

Сегодня 100-летняя ветеран проживает в Краскове. У нее четыре внука и четыре правнука. Имеет звание «Ветеран труда». Награждена юбилейными медалями ко Дню Победы.