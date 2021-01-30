РИАМО - 30 янв. Врач-педиатр высшей категории и известный телеведущий Евгений Комаровский заявил, что похороны умерших от коронавируса проводят в закрытых гробах не из-за риска заражения от них, передает Федеральное агентство новостей.

Здоровый человек не может заразиться Covid-19 во время похорон от умершего. Скорее можно заразиться от других участников похорон.

«Хоронить скончавшегося от инфекции в открытом гробу опасно тем, что родственники и близкие люди толпятся и не соблюдают социальную дистанцию», - говорится в сообщении.

Доктор подчеркнул, что с населением нужно проводить разъяснительную работу, тогда можно будет избежать запретов на прощание с умершими.

Люди должны понимать, что на похоронах необходимо соблюдать социальную дистанцию и масочный режим.​

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Пункт вакцинации от Covid‑19 открыли в ТРК «Vegas Кунцево» в Подмосковье. Вакцинацию проводят медики Одинцовской больницы.

- Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» заявили о запуске новой версии препарата на российском рынке к весне.

- Врач Комаровский рассказал об опасности похорон умерших от Covid‑19 в открытых гробах.

- В ВОЗ рассказали, кто в первую очередь должен привиться от Covid‑19. Вакцины являются ограниченным ресурсом, поэтому важно обратить внимание на тех, кто сильнее всех рискует заразиться Covid‑19.

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.