РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 30 янв. Инициативная группа жителей 29 января встретилась с главой городского округа Щелково Андреем Булгаковым, основным вопросом было сохранение оставшейся части Пионерского парка, сообщается в группе экоактивистов «Зеленое Щелково» в соцсети «ВКонтакте».

«На данный момент за пределами стройплощадки находится 26% территории парка, но нет измененного проекта и межевания территории на две части (парк и школа). К тому же после новогодних каникул на стройке вырубили 16 деревьев, согласно предписанию прокуратуры. Глава обещал представить перечетную ведомость оставшихся деревьев на стройке и внести изменения в дорожную карту в части закрепления оставшейся части парка как зеленой зоны», - говорится в сообщении.

Строители заверили, что больше никакие деревья стройке не мешают и рубить больше ничего не будут. Однако у активистов остаются сомнения, не понадобится ли дополнительная вырубка непосредственно перед сдачей школы для соблюдения нормативов.

На данный момент представлен рабочий вариант разграничения территории между парком и школой, но он не окончательный. По нему, у парка остается около 31%, что меньше обещанного изначально - 48%. Сейчас ожидается изменение проекта с переносом спортядра на территорию лицея №7.