РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 30 янв. Победителей муниципального этапа конкурса «Педагог года - 2021» определили в подмосковном Дзержинском, за звание лучших соревновались 15 специалистов, сообщила в своем lnstagram-аккаунте глава городского округа Людмила Иванова.

У каждого конкурсанта была своя группа поддержки из коллег, родителей и воспитанников. Из-за пандемии коронавируса часть конкурса перевели в онлайн-формат.

«Лучших наградили вместе с министром физической культуры и спорта Московской области Романом Терюшковым. Он вручил благодарственные письма министерства физической культуры и спорта педагогам и воспитателям города по физической культуре», - написала Иванова.

Она отметила, что в номинации «Воспитатель года» лучшей стала воспитатель детского сада №8 Марина Ямбаева, в номинации «Учитель года» – учитель биологии лицея №6 «Парус» Ольга Елисеева. Впереди у победителей региональный этап всероссийского конкурса «Педагог года - 2021».

«Пусть все получится! Победители, лауреаты, а также все участники получили грамоты, цветы и памятные подарки», - заключила Иванова.