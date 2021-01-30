РИАМО - 30 янв. В поселении Сосенское в новой Москве произошел пожар в квартире девятиэтажного жилого дома, сообщил в субботу РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«Происходило возгорание в квартире на втором этаже. Площадь составила восемь квадратных метров», - рассказал собеседник агентства.

По его словам, в квартире по адресу бульвар Веласкеса, 7 горела мебель и личные вещи. Сообщение о происшествии поступило в 12:04. Пожар ликвидировали в 12:40.

«Сведений о пострадавших с места не поступало», - добавил собеседник агентства.