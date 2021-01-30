РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В подмосковном Подольске прошла III Открытая военно-патриотическая игра «В белоснежных полях под Москвой», в ней приняли участие около 500 юнармейцев, сообщил «РИАМО в Подольске» начальник штаба местного отделения движения «Юнармия» Евгений Лукошников.

В субботу в Подольске провели игру «В белоснежных полях под Москвой» с участием юнармейских и военно-патриотических отрядов Московской области.

«В состязаниях приняли участие 70 команд, или 490 юнармейцев со всего Подмосковья. В том числе 22 команды из Подольска. Еще пять команд округа помогали проводить мероприятие в качестве волонтеров. Особое внимание уделили безопасности в период пандемии - не было общих построений и старта, в помещении использовали антисептики и бактерицидные лампы», – сказал Лукошников.

Юные патриоты прошли семь конкурсных испытаний, среди которых марш-бросок в военно-спортивной игре «Зарница», полоса препятствий, сборка-разборка и снаряжение магазина автомата Калашникова, имитационная стрельба из лазерного оружия, также проверялись познания в истории и воинском деле.

Отделение «Юнармии» в Подольске является крупнейшим в Московской области. Его штаб проводит большое количество военно-патриотических спортивных мероприятий. На территории округа открыт центр по подготовке юнармейцев «Дом Юнармии».