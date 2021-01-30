РИАМО - 30 янв. Полицейский-водитель из Северного округа Москвы во время отдыха в подмосковной Истре спас водителя снегохода, провалившегося под лед реки, сообщается на сайте «МВД Медиа».

«Проезжая вдоль реки Истра, Андрей Чуриканов увидел съехавший под лед снегоход и его водителя, который стоял на льду береговой линии реки. Полицейский быстро сориентировался в ситуации. Вместе с одним из родственников он подбежал к реке и помог пострадавшему выбраться на берег», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

После спасения мужчину отвезла домой супруга, медицинская помощь водителю снегохода не понадобилась.

Волк добавила, что старший сержант полиции Андрей Чуриканов служит водителем в ОМВД России по району Аэропорт города Москвы. За проявленную инициативу и смелость мужчина будет представлен к поощрению.