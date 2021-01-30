РИАМО - 30 янв. По итогам мониторинга льда на подмосковных водоемах специалисты выявили 25 опасных мест, говорится в сообщении пресс-службы «Мособлпожспаса».

«Ледяной покров на них (водоемах - ред.) имеет неоднородную структуру, на некоторых не достиг безопасной толщины», – уточнил начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.

Спасатели предостерегают жителей от посещения реки Оки в Серпухове, Ступине, Кашире, Озерах, Луховицах, а также Москвы-реки в Коломне, Бронницах и Жуковском, Яузы в Мытищах, Вохонки в Павловском Посаде, Нахабинки в Нахабине, Клязьмы в Орехово-Зуеве, Пахры в Подольске.

Кроме того, опасен лед на реке Лопасне в Чехове, Волге в Дубне, реке Нерской, озерах Островное и Светлое в Воскресенске, а также на Егорьевской группе озер в Егорьевске и Шатурской группе озер в Рошале.

«Мособлпожспас» в ежедневном режиме контролирует толщину льда на 62 водных объектах. Также ежедневно специалисты призывают жителей быть более осмотрительными и не пренебрегать мерами предосторожности при выходе на лед.