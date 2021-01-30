РИАМО - 30 янв. Водителя, который проехал по пешеходному мосту в подмосковном Красногорске, привлекли к административной ответственности в виде лишения прав на 18 месяцев, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Подмосковные полицейские обнаружили в соцсети видео, на котором запечатлено, как легковой автомобиль двигается по пешеходному мосту через Москву-реку в Красногорске. Видно, что водитель совершил наезд на бетонные конструкции, после чего скрылся.

«По данному факту была проведена проверка. Полицейскими установлена личность правонарушителя. Им оказался 24-летний житель города Москвы», - сказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Она добавила, что сотрудники отдела ГИБДД управления МВД России по городскому округу Красногорск составили в отношении злоумышленника два протокола об административных правонарушениях.