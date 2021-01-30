РИАМО - 30 янв. Пожарные ликвидировали возгорание в промзоне в Походном проезде столицы, где загорелся топливозаправщик, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

«В 14:00 пожар ликвидирован. К сожалению, пострадал один человек», - сказали в пресс-службе.

Пожар произошел днем в субботу, для его тушения были задействованы 120 человек и пожарная авиация. На месте проводится мониторинг содержания вредных веществ в воздухе.

Данное возгорание не повлияло на работу тепловой станции «Тушино-2».

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>