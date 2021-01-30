РИАМО - 30 янв. Сотрудники государственной ветеринарной службы Москвы за минувший год провели порядка 1,9 миллиона экспертиз продукции животного и растительного происхождения, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Благодаря проверкам к продаже не допустили свыше 5,6 тонны овощей с превышением содержания нитратов, а также 340 килограммов радиоактивных дикорастущих ягод и грибов.
«На городских ярмарках более 19,2 тысячи тонн продукции прошло ветеринарно-санитарную экспертизу и свыше одного миллиона лабораторных исследований», - говорится в сообщении.
По итогам работы госветслужбы на прилавки ярмарок не попали около 1,3 тонны небезопасной продукции.
Специалисты отобрали почти 4 тысячи проб пищевой продукции, в 56 из которых выявили несоответствия установленным нормам.
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