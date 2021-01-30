РИАМО - 30 янв. Пилотов пассажирского самолета ослепили лазером при посадке в аэропорту Внуково, лайнер выполнял рейс из Грозного в Москву, сообщает ТАСС.

«Около 11 часов вечера при заходе на посадку во Внуково пилоты пассажирского самолета доложили, что их ослепили зеленым лазером», - сказал источник в авиаслужбах.

По его словам, излучение исходило со стороны Москвы. Инцидент не сказался на полете лайнера.

При этом в пресс-службе аэропорта Внуково информацию об ослеплении пилотов не подтвердили.​