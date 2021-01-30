РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 янв. В Домодедове в субботу открыли Всероссийские соревнования по самбо среди юношей и девушек 14-16 лет, посвященные Дню работника прокуратуры, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

С приветственным словом выступил глава городского округа Александр Двойных.

«Хочу всех приветствовать на домодедовской земле в Московской области, территории, где всегда были сильны спортивные традиции, где к единоборствам всегда было особое отношение. <...> Хочу пожелать вам успешного выступления на этих соревнованиях, помнить, что каждый из вас представляет не только себя, свою семью, вы представляете свои регионы, и все вместе вы представляете великую страну. <...> Желаю вам спортивных успехов, здоровья, бодрости духа и только вперед!» - сказал Двойных.

Он также поблагодарил генеральную прокуратуру и прокуратуру Московской области, Федерации самбо России и Московской области за организацию и проведение соревнований.

На открытии присутствовали депутат Мособлдумы Олег Жолобов, прокурор Домодедова Николай Развозжаев, председатель комитета по культуре, делам молодежи и спорту администрации городского округа Домодедово Александр Епишин, президент Федерации самбо Московской области Сергей Фомкин и другие.

За вклад в развитие самбо благодарность федерации самбо Российской Федерации вручили Двойных, Развозжаеву, прокурору Наро-Фоминского городского округа Василию Антонову-Романовскому, а Жолобову за вклад в развитие самбо вручили медаль Всероссийской федерации самбо.

Ряд спортсменов наградили почетными грамотами министерства физической культуры и спорта Московской области, благодарственными письмами министра культуры и спорта Московской области.

Соревнования пройдут два дня. Участие в них примут 500 самбистов из 19 субъектов Российской Федерации.