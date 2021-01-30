РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Подольский хоккейный клуб «Витязь» сразится с ХК «Динамо» в Белоруссии 31 января в рамках регулярного чемпионата КХЛ, сообщается на сайте клуба.

Начало встречи 31 января запланировано на 17:10 по московскому времени и пройдет на стадионе «Минск-Арена». КХЛ ТВ организует прямую трансляцию матча.

«Подмосковные «Витязи» в субботу улетают в Минск на игру с одним из принципиальных соперников – минским «Динамо». Клубам предстоит сразиться дважды – 5 февраля игра пройдет в Подольске. У «Витязя» после сухой победы над «Куньлунем» в понедельник (25 января - ред.) в Подольске (3:0) появилась короткая передышка, команда два дня отдыхала, с четверга (28 января - ред.) приступив к активной работе в тренажерном зале, а с пятницы (29 января - ред.) – и на льду», - говорится в сообщении.

«Витязи» идут вровень в таблице со столичным «Спартаком», набрав по 52 очка в 50 матчах. У «Северстали» – на два очка больше, у минского «Динамо» – 57, но на одну игру меньше. У «Йокерита» – тоже 57 очков, но финны провели 47 матчей, то есть на три меньше, чем «Витязи».

«Витязь» и минское «Динамо» дважды встречались в текущем сезоне. В сентябре минчане выиграли в Подольске 4:2. В ноябре подопечные Михаила Кравеца завершили ничьей основное время в Минске, уступив по буллитам 3:4 минчанам, которые выступали без заболевшего главного тренера Крэйга Вудкрофта, форвардов Франсиса Паре и Роба Клинкхаммера.