РИАМО - 30 янв. Пожарный вертолет совершил три сброса воды для тушения возгорания в промзоне на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

В Походном проезде загорелся топливозаправщик, в настоящее время пожар локализован на площади 500 квадратных метров. К тушению огня привлекли пожарную авиацию.

«Вертолет завершил работу, всего совершено три сброса воды», - говорится в сообщении.

В районе пожара проводится мониторинг содержания вредных веществ в воздухе. Возгорание не затронуло объекты районной тепловой станции «Тушино-2», она функционирует в штатном режиме.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>