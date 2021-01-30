РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. Двое игроков хоккейного клуба «Витязь» нападающий Захар Бардаков и защитник Даниил Пыленков вошли в состав сборной России и примут участие в Шведских играх, которые пройдут 11-14 февраля в Мальме, сообщается на сайте команды.

«Двое «витязей» готовятся к поездке в Швецию. Нападающий Захар Бардаков и защитник Даниил Пыленков — в составе сборной России! На Шведских играх (этапе Евротура) у россиян будет играть преимущественно молодежь плюс несколько более зрелых хоккеистов. Руководить командой доверено исполняющему обязанности главного тренера Игорю Ларионову, отвечающему за молодежную сборную России. Желаем Бардакову и Пыленкову успехов и результативных матчей на Евротуре в Швеции!» - говорится в сообщении.

Ежегодный турнир пройдет с 11 по 14 февраля в шведском городе Мальме на льду Malmo Arena. Традиционно в Евротуре участвуют четыре национальные сборные — России, Финляндии, Швеции и Чехии. В каждой стране проводится по одному этапу, в ходе чего все четыре участника играют с каждым соперником по одному матчу.

Расписание матчей сборной России: 11 февраля в 17:00 матч «Россия — Финляндия»; 13 февраля в 18:00 матч «Швеция — Россия»; 14 февраля в 14:00 матч «Россия — Чехия».