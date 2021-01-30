РИАМО - 30 янв. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому федеральные соцпособия будут проиндексированы на 4,9%, сообщает Газета.ru.

«Речь идет о выплатах, которые получают инвалиды, ветераны, чернобыльцы, герои России и граждане, получившие производственную травму», - говорится в сообщении.

Также индексация затронет ряд пособий для семей с детьми, в том числе выплату при рождении ребенка, пособие по уходу, пособие для женщин, которые встают на медучет на ранних сроках беременности.

Постановление вступит в силу 1 февраля 2021 года.

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