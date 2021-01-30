РИАМО - 30 янв. Мониторинг содержания вредных веществ в воздухе проводится в районе крупного пожара на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

На территории промзоны в Походном проезде загорелся топливозаправщик. В настоящее время пожар локализован на площади 500 квадратных метров. К тушению привлекли пожарную авиацию.

«Осуществляется мониторинг вредных веществ в окружающем воздухе», - говорится в сообщении.

Возгорание не затронуло объекты районной тепловой станции «Тушино-2», она функционирует в штатном режиме.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>