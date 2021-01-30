РИАМО - 30 янв. Крупный пожар произошел в Походном проезде на северо-западе Москвы, вертолет совершил уже два спроса воды для тушения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по столице.

К данному моменту пожар локализован на площади 500 квадратных метров. Его тушат около 120 человек.

Данный пожар не затронул объекты районной тепловой станции «Тушино-2», она функционирует в штатном режиме.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>