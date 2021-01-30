РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска на новом тротуаре на улице Серпуховская начали устанавливать 14 опор освещения, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск вдоль нового тротуара на улице Серпуховская, построенного в 2020 году, в настоящее время ведутся работы по установке 14 опор освещения. До 1 февраля там смонтируют опоры. В срок до 15 февраля завершат работы по установке кронштейнов, светильников, несущих изолированных проводов», - говорится в сообщении.

В весенний период начнутся работы по установке 360 погонных метров секций ограждения.