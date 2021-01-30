РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. Мини-турнир среди спортсменов Москвы и Московской области по «лог-лифту» впервые проходит в Люберцах в субботу, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

25 января 2021 года силовой экстрим был включен во Всероссийский реестр видов спорта, то есть стал официальным видом спорта в России. Он стал первым турниром по силовому экстриму уже как вида спорта в России.

«Сегодня впервые проводится такой региональный турнир по силовому экстриму, не только в Москве и Московской области, но и в России. Понятно, что этот вид спорта будет культивироваться. Для Люберец ничего нового нет, просто надо придать этому динамику. Будем стремиться, чтобы Люберцы стали столицей этого вида спорта», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.

На мини-турнир по силовому экстриму в Люберцах подал заявку 21 спортсмен из Москвы, Московской области, Тулы, Ростова-на-Дону, Липецкой области и из Южной Кореи. Среди участников мини-турнира – призеры и чемпионы мира, рекордсмены России и мира по силовым видам спорта и силовому экстриму.

Спортсмены соревнуется в трех весовых категориях: до 95 килограмм, до 110 килограмм и свыше 110 килограмм. У каждого атлета будет по три попытки. Победителем станет тот, кто в итоге поднимет максимально возможный вес бревна. Победителей и призеров ожидают денежные призы и ценные подарки от спонсоров мини-турнира.