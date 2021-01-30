РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 14 февраля пройдет ежегодный Klimovsk Rock Fest, в котором примут участие восемь рок-групп из Подольска, Москвы и Чехова, сообщается в группе фестиваля в соцсети «ВКонтакте».

«14 февраля в 16:00 в Доме культуры «Машиностроитель» пройдет VII ежегодный Klimovsk Rock Fest. В 2021 году в фестивале примут участие восемь групп. В том числе Gun Can Run, МеТРоW, «Эволюция», Sex Tape, Pozvolte, Hasta La Vista, «D’Каданс», Jam Splash», – говорится в сообщении.

Организаторы обещают, что фестиваль будет жарким, насыщенным и интересным. Гостей ждут розыгрыши и призы. Те, кто не смогут прийти на концерт, смогут посмотреть онлайн-трансляцию в соцсети Instagram на странице ДК «Машиностроитель».