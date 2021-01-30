РИАМО - 30 янв. Пожарные локализовали возгорание в промзоне на северо-западе Москвы, там горит топливозаправщик, сообщил РИАМО сотрудник пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

«В 13:46 пожар локализован на площади 500 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Для тушения пожара задействовали около 120 человек и 30 единиц техники. На место вылетели три пожарных вертолета.

Данный пожар не затронул объекты районной тепловой станции «Тушино-2», она работает в штатном режиме.

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