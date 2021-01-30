РИАМО - 30 янв. Добровольцы «СпасРезерва» помогли чайке, которая сломала крыло, неудачно приземлившись на льдину в районе Якиманской набережной в Москве, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности столицы.

«Во время рабочего совещания ребята увидели, что акваторию патрулирует судно на воздушной подушке Московской городской поисково-спасательной службы на водных объектах. Посигналили коллегам. Водные спасатели все поняли с полуслова», - говорится в сообщении.

Спасатель МГПСС в гидрокостюме спустился в воду, испуганная чайка в это время бегала по льдине. Пару сотен метров спасатели Сергей Селиванов и Дмитрий Лушников двигались за чайкой на катере. Потом птица замедлила бег и Лушников смог взять ее в руки.

После спасения птицу отвезли в центр реабилитации «Воронье гнездо». Как отметили волонтеры центра, чайка уже вряд ли сможет летать.