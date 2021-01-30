РИАМО - 30 янв. Более 400 тысяч животных привили московские ветеринары в 2020 году, также за год они более 4 тысяч раз выезжали на дом, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Кроме того, в прошлом году москвичи более 108 тысяч раз воспользовались онлайн-записью в городские ветеринарные клиники: около 60 тысяч раз через портал mos.ru и почти 50 тысяч раз с помощью мобильного приложения «Госуслуги Москвы», - говорится в сообщении.

Так, в 2020 году прививку от бешенства сделали более 400 тысячам собак и кошек и более чем двум тысячам сельскохозяйственных животных. Также более 200 тысяч животных привили от лептоспироза, а свыше 140 тысяч — от сибирской язвы.

В Москве работает 1955 дополнительных прививочных пунктов для животных.

С 1 февраля по 31 марта в государственных ветеринарных клиниках в столице пройдет акция по комплексной вакцинации по сниженной цене. Стоить комплекс прививок будет 900 рублей для собак и 850 рублей для кошек. Скидка составит 30%.

Также в рамках борьбы с бешенством у диких хищников на особо охраняемых природных и зеленых территориях новой Москвы и Зеленограда разложили более 55 тысяч доз вакцины.

Ветеринары отмечают, что самыми популярными животными, которых записывали на прием, по-прежнему остаются собаки и кошки. Также москвичи часто заводят дома хорьков и хомяков. Кроме того, к ветеринарам обращались и с экзотическими животными — енотами, шиншиллами, игуанами, дегу и павлинами, а также с богомолами и приматами лори.