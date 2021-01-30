РИАМО - 30 янв. Пожар в промзоне на северо-западе Москвы не затронул объекты районной тепловой станции «Тушино-2», она работает в штатном режиме, говорится в сообщении пресс-службы ПАО «Мосэнерго».

На территории промзоны в Походном проезде горит топливозаправщик. Для тушения огня задействовали порядка 120 человек и 30 единиц техники, а также три пожарных вертолета.

«Все генеририующие объекты «Мосэнерго» работают в штатном режиме. Возгорание в районе расположения РТС (районная тепловая станция - ред.) «Тушино-2» произошло за пределами территории станции и не отразилось на ее работе», - говорится в сообщении.

К настоящему моменту площадь возгорания неизвестна, сведений о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>