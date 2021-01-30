РИАМО - 30 янв. Порядка 120 человек и 30 единиц техники задействовали в тушении пожара в промзоне на северо-западе Москвы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по столице.

Сообщение о возгорании в Походном проезде поступило в МЧС в 12:18. По данным спасателей, на территории промзоны горит топливозаправщик.

«К месту пожара направлено свыше 120 человек личного состава и 30 единиц техники, следуют пожарные вертолеты», - говорится в сообщении.

Площадь пожара уточняется, информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>