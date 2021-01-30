РИАМО - 30 янв. Пользователи Instagram поделились фото и видео крупного пожара в промзоне на северо-западе Москвы.

В Походном проезде утром в субботу загорелся топливозаправщик, для тушения огня задействовали три пожарных вертолета.

Москвичи выложили в соцсети видео с места происшествия. Так, пользователь kurskkeks снял крупный пожар с высоты. В ролике видно, как от пламени поднимается черный дым. Огромные клубы дыма от пожара сняли и жители близлежащих домов.

Комментаторы отметили, что слышали сильный грохот, а москвичка v.olga3 добавила, что у нее в квартире дрожали окна.

В настоящее время спасатели продолжают ликвидацию возгорания. Информации о пострадавших не поступало.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>