РИАМО - 30 янв. Наземный общественный транспорт города 31 января будет ходить в центре Москвы по измененным маршрутам, это связано с требованиями полиции, сообщает пресс-служба «Мосгортранса».

«Будьте внимательны, возможны дополнительные ограничения. Следите за объявлениями водителей», - говорится в сообщении.

Также в этот день в центральной части города будут введены ограничения для передвижения пешеходов. А центральные станции метро будут закрыты на вход и выход по требованию полиции из-за готовившихся несогласованных акций.

С начала движения и до особых распоряжений полиции автобусы и электробусы будут ходить:

№ А – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

№ м1 – на двух участках:

– от улицы Кравченко до кинотеатра «Ударник»

– от Больницы РЖД до Тверской Заставы

№ м2 – от метро «Парк Победы» до гостиницы «Украина»

№ м3 – на двух участках:

– от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

– от метро «Семеновская» до Сада имени Баумана

№ м5 – от Нагорного бульвара до метро «Добрынинская»

№ м6 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская»

№ м7 – от 138-го квартала Выхина до метро «Таганская»

№ м8 – от Дангауэровки до метро «Таганская»

№ м9 – от метро «Владыкино» до метро «Проспект Мира»

№ м10 – от Лобненской улицы до метро «Маяковская»

№ м27 – от метро «Стахановская» до метро «Таганская»

№ т13 – от ВДНХ (южн.) до Самотечной площади

№ т25 – от проспекта Буденного до Сада имени Баумана

№ 15 – от ВДНХ (южн.) до метро «Маяковская»

№ 24 – от Гостиниц ВДНХ до Самотечной площади

№ 38 – от Рижского вокзала до Самотечной площади

№ 101 – от ДС «Мегаспорт» до Тверской Заставы

№ 122 – от метро «Сокольники» до метро «Красные Ворота»

№ 144 – от метро «Теплый Стан» до кинотеатра «Ударник»

№ 156 – от Нагатинского Затона до метро «Таганская»

№ 158 – от 3-го Павелецкого проезда до Садовнической улицы

№ 255 – от стадиона «Лужники» до метро «Кропоткинская»

№ 904 – от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы

№ С43 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская».