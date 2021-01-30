РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска 2 февраля в День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве возложат цветы к памятному камню в месте формирования 273-й стрелковой дивизии, сообщается в группе «Мбу Икм» в соцсети «ВКонтакте».

Климовский музей ежегодно вспоминает о событиях Сталинградской битвы и участии в ней 273-й стрелковой дивизии (СД). В подмосковном Климовске в 1942 году формировался второй состав 273-й стрелковой дивизии. Освободив Сталинград, дивизия продолжила свой героический путь и завершила его в Польше. Бойцов собирали в здании общежития Патронного завода. В начале 80-х годов в здании находилось 78-е ПТУ, рядом с ним установили памятный камень.

«2 февраля в 10:00 всех желающих приглашают принять участие в возложении цветов к памятному камню в честь Дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве по адресу: микрорайон Климовск, улица Заводская, 4», - говорится в сообщении.

В составе 273-й СД служил и сражался командир II дивизиона 812-го артполка 43-й Армии, майор Игнатий Островский. В фондах музея хранятся его карикатуры в жанре «Кукрыниксов» военных лет и графика, выполненная после войны. Рисунки военных лет можно увидеть на выставке «Карандаш — тоже оружие в бою». В фондах Климовского музея также есть несколько графических портретов участников сражения Ленинградского фронта, опубликованных в дивизионной газете «Советский воин» 98 СД.

В 2017 году зародилась традиция ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 2 февраля приносить к мемориальному камню цветы и вспоминать героев Великой Отечественной. В акции принимают участие школьники, представители администрации, работники завода, сотрудники музея.