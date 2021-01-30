РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 30 янв. В подмосковных Люберцах аварийные ямы устранили по семи адресам, сообщается в Instagram-аккаунте управления дорожного хозяйства администрации Люберец.

«В Люберцах устранены аварийные ямы по адресам: Проектируемый проезд №4037, Проектируемый проезд №4296, улица Электрификации, улица Южная, улица 3-е Почтовое отделение, улица Кирова, улица Власова», - говорится в сообщении.

Если у жителей есть замечания или предложения по ямочному ремонту дорог, они могут написать на электронную почту: admluberdor@yandex.ru, в директ с указанием адреса. Обращение будет передано в работу обслуживающих организаций.