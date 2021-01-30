РИАМО - 30 янв. К ликвидации возгорания топливозаправщика в промзоне на северо-западе Москвы привлекли пожарную авиацию, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

«К месту пожара следуют три пожарных вертолета», - говорится в сообщении.

Пожар произошел в Походном проезде. Первое сообщение об инциденте поступило в 12:18. По данным спасателей, там загорелся топливозаправщик.

Информации о пострадавших нет. Площадь пожара уточняется.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>