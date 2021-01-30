РИАМО - 30 янв. С начала января в Москве выпало почти на половину больше месячной нормы осадков, сообщил в субботу РИАМО дежурный сотрудник центра погоды «Фобос».

«На текущий момент в Москве выпало 62 (миллиметра осадков с начала января - ред.)», - рассказал собеседник агентства.

Синоптик уточнил, что месячная норма осадков в столице для января составляет 42 миллиметра. По его словам, 31 января осадки продолжатся. Ожидается выпадение порядка 5-8 миллиметров.

«Первая неделя февраля будет достаточно спокойной в плане погоды. Небольшой снег в отдельные дни пройдет. Температура будет постепенно понижаться и к выходным вернется в норму», - добавил собеседник агентства.