РИАМО - 30 янв. Пожар произошел на территории промзоны в Походном проезде на северо-западе Москвы, на место выехала бригада спасателей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Москве.

Сообщение о возгорании поступило в оперативную дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС РФ в 12:18.

«По прибытию ПСП - происходит возгорание на территории промзоны», - говорится в сообщении.

Инцидент произошел по адресу: Походный проезд, дом 24. Площадь возгорания и детали происшествия выясняются.

Видео с места крупного пожара на Походном проезде в Москве>>