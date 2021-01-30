РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 30 янв. Мастер-класс по фигурному катанию в домодедовском парке «Елочки» перенесли на 6 февраля из-за погоды, сообщается в группе парка в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с плюсовой температурой, стоявшей в предыдущие дни, и подготовкой катка к заливке показательное выступление и мастер-классы от школы фигурного катания Натальи Бестемьяновой переносится на 6 февраля!» - говорится в сообщении.

Мастер-класс должен был состояться в субботу в 18:00.