РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 30 янв. В подмосковном Подольске врачам инфекционной Covid-больницы Бородино и волонтерам доставили горячее питание, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

«В рамках партийных поручений фракции «Единая Россия» Московской областной думы совместно с депутатом горсовета Денисом Бесогоновым обеспечили поставку горячего питания в инфекционную больницу Бородино. Также доставили горячее питание и волонтерам, которые ежедневно оказывают посильную помощь медикам в их нелегком труде», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, сотрудники медицинского учреждения проводят много времени в больнице, и для них очень важно получить горячее питание. Поддержав медиков, депутаты тем самым выразили им благодарность всех жителей.

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Текстовая трансляция

30 ЯНВАРЯ

- Порядка 30 тысяч жителей Подмосковья уже воспользовались услугой электронной записи на вакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев:

«Дорогие жители, напоминаю, что записаться на вакцинацию от коронавируса можно электронно. Услуга работает по поручению нашего президента», - написал Воробьев в личном Instagram-аккаунте.

- В Москве за сутки выздоровели после коронавируса 5584 пациента, за все время пандемии в столице вылечили 809 226 человек.

- За сутки в России зарегистрировали 19 032 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 1 069 больных. В Москве - 2 430.

- В Росздравнадзоре предупредили об отсутствии платы за вакцинацию от Covid‑19. Процедуру вакцинации могут проводить только организации с медицинской лицензией.